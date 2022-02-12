Sevgilisine Sırtını Dönüp Uyuyan Burçlar Hangisidir? İşte Hemen Pes Diyen O Burçlar...
Her burcun insanını partnerine aynı özeni gösteremiyor. Karakter özellikleri gereği, bazı burcun insanları sevgililerine sarılmadan uyuyamazken; bazı burcun insanları sadece kendisinin dinlenmesini düşünüyor ve sırtını dönerek hemencecik uyumayı tercih ediyor. Sizde sevgiden uzak bir şekilde sevdiğine sırtını dönüp uyuyan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanını partnerine aynı özeni gösteremiyor. Karakter özellikleri gereği, bazı burcun insanları sevgililerine sarılmadan uyuyamazken; bazı burcun insanları sadece kendisinin dinlenmesini düşünüyor ve sırtını dönerek hemencecik uyumayı tercih ediyor. Sevgililerinden ilgi görmek isteyen kişilerin ise, partner seçmeden bu listeye göz atmasında fayda bulunuyor! Peki, sevgilisine sırtını dönüp uyuyan burçlar hangisidir? İşte hemen pes diyen o burçlar…
12 Şub 2022 - 13:47 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.