- 12 Şub 2022 - 13:37 G: 12 Şub 2022 - 13:52

Alişan’ın Boşanacağı Buse Varol’dan Skandal Değişiklik! Bambaşka Birisi Oldu… “Alişan Ağlayarak Günlüğüne Yazar” Son Hali…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, geçtiğimiz günlerde boşanma haberleriyle gündeme gelmişti. Boşanma haberlerinin ardından imajında büyük bir değişiklik yaşatan Buse Varol için ise “Alişan ağlayarak günlüğüne yazsın”, “Kaybettiğine dön bak Alişan” yorumları yapıldı! İşte Buse Varol’un son hali…

Geçtiğimiz günlerde Eliz’in doğum gününü ayrı ayrı kutlayan Buse Varol ve Alişan çifti boşanma haberlerinin çıkmasına neden olmuştu. Birkaç gün önce bir AVM’de alyansı olmadan gezen Buse Varol, boşanma iddiaları hakkında çıkan haberleri yalanlamıştı ama yüzüksüz olması gözlerden kaçmamıştı. Peki, Buse Varol nasıl bir değişim yaşadı?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

12 Şub 2022 - 13:37 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Pelin’in Yeni Adresi Belli Oldu! Danilo Şefle Aşk İddialarına “Evet Aşk Var” Demişti, Son Durum Şok Etti! Öyle Bir İsimle Çalışıyor Ki… mask
Masterchef Pelin’in Yeni Adresi Belli Oldu! Danilo Şefle Aşk İddialarına “Evet Aşk Var” Demişti, Son Durum Şok Etti! Öyle Bir İsimle Çalışıyor Ki…
Hadise ve Ebru Gündeş Arasındaki Kriz Büyüyor! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Ağızlar Açık Kaldı! “Ahlak Yoksunluğu” Sosyal Medya Sallanıyor! mask
Hadise ve Ebru Gündeş Arasındaki Kriz Büyüyor! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Ağızlar Açık Kaldı! “Ahlak Yoksunluğu” Sosyal Medya Sallanıyor!
Survivor Adem’den Skandal Rest! Yakında Ağız Burun Bir Kavga Çıkabilir, Paranoyak Durum Delirtti! Sözleri Dominik’i İnletti! Neler Oluyor? mask
Survivor Adem’den Skandal Rest! Yakında Ağız Burun Bir Kavga Çıkabilir, Paranoyak Durum Delirtti! Sözleri Dominik’i İnletti! Neler Oluyor?
Survivor All Star’a Gelen Yedekler Her Şeyi Alt Üst Etti! Acun Ilıcalı Öyle Bir Anlaşma Yaptı Ki, Görenler Delirecek! Yarışmacıların Hepsini Unutturacaklar… mask
Survivor All Star’a Gelen Yedekler Her Şeyi Alt Üst Etti! Acun Ilıcalı Öyle Bir Anlaşma Yaptı Ki, Görenler Delirecek! Yarışmacıların Hepsini Unutturacaklar…
Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Nefesleri Kesti! “Hande Erçel’in Kardeşi Gibi” Açıldı Saçıldı, Görenler Eridi! Alev Alev… mask
Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Nefesleri Kesti! “Hande Erçel’in Kardeşi Gibi” Açıldı Saçıldı, Görenler Eridi! Alev Alev…
Masterchef Dilara Yarışmadan Sonra Bambaşka Birisi Oldu! Minileri Çekti, Bacak Bacak Üstüne Attı! Sergen Özen “Yapma” Dedikçe Üstüne Gidiyor! mask
Masterchef Dilara Yarışmadan Sonra Bambaşka Birisi Oldu! Minileri Çekti, Bacak Bacak Üstüne Attı! Sergen Özen “Yapma” Dedikçe Üstüne Gidiyor!
Survivor All Star’da Her Şey Karıştı! Nisa, Batuhan, Atakan, Adem, Sude… Acun Ilıcalı Acil Konseyi Toplayacak! Daha Fazla Katlamadı… mask
Survivor All Star’da Her Şey Karıştı! Nisa, Batuhan, Atakan, Adem, Sude… Acun Ilıcalı Acil Konseyi Toplayacak! Daha Fazla Katlamadı…
Alişan ve Buse Varol’un Boşanması Sızdırıldı! Her Şey Canlı Yayında Açıklandı! Taş Üstünde Taş Kalmayacak; Noktalandı! Neler Oldu Neler… mask
Alişan ve Buse Varol’un Boşanması Sızdırıldı! Her Şey Canlı Yayında Açıklandı! Taş Üstünde Taş Kalmayacak; Noktalandı! Neler Oldu Neler…
Çağla Şıkel Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Niğde’li Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Çağla Şıkel’ın Memleketi… mask
Çağla Şıkel Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Niğde’li Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Çağla Şıkel’ın Memleketi…
Survivor Adasında Temaslı Öpüşme! Nisa Ve Ogeday Acun Ilıcalı’yı Çileden Çıkardı! Açıklamasız Diskalifiye Kararı…Seyirci Şokta! mask
Survivor Adasında Temaslı Öpüşme! Nisa Ve Ogeday Acun Ilıcalı’yı Çileden Çıkardı! Açıklamasız Diskalifiye Kararı…Seyirci Şokta!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sevgilisine Sırtını Dönüp Uyuyan Burçlar Hangisidir? İşte Hemen Pes Diyen O Burçlar... mask
Sevgilisine Sırtını Dönüp Uyuyan Burçlar Hangisidir? İşte Hemen Pes Diyen O Burçlar...
Masterchef Pelin’in Yeni Adresi Belli Oldu! Danilo Şefle Aşk İddialarına “Evet Aşk Var” Demişti, Son Durum Şok Etti! Öyle Bir İsimle Çalışıyor Ki… mask
Masterchef Pelin’in Yeni Adresi Belli Oldu! Danilo Şefle Aşk İddialarına “Evet Aşk Var” Demişti, Son Durum Şok Etti! Öyle Bir İsimle Çalışıyor Ki…
Hiperseksüalitesi Yüksek Olan Burçlar Hangisidir? İşte En Doyumsuz O Burçlar... mask
Hiperseksüalitesi Yüksek Olan Burçlar Hangisidir? İşte En Doyumsuz O Burçlar...
Hep Türbinlere Oynayan Burçlar Hangisidir? İşte Tek Rakibi Kendisi Olan O Burçlar... mask
Hep Türbinlere Oynayan Burçlar Hangisidir? İşte Tek Rakibi Kendisi Olan O Burçlar...
Reddedilmeyi İçine Sindiremeyen Burçlar Hangisidir! İşte En Çirkef O Burçlar… mask
Reddedilmeyi İçine Sindiremeyen Burçlar Hangisidir! İşte En Çirkef O Burçlar…
Hadise ve Ebru Gündeş Arasındaki Kriz Büyüyor! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Ağızlar Açık Kaldı! “Ahlak Yoksunluğu” Sosyal Medya Sallanıyor! mask
Hadise ve Ebru Gündeş Arasındaki Kriz Büyüyor! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Ağızlar Açık Kaldı! “Ahlak Yoksunluğu” Sosyal Medya Sallanıyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status