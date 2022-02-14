- 14 Şub 2022 - 17:36

Alişan'ın Eşi Buse Varol Tir Tir Titretti! Resmen Bambaşka Birisi Oldu… Kimse İnanamıyor, İmkansız! Instagram Yanıyor...

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, geçtiğimiz günlerde boşanma haberleriyle gündeme gelmişti. Boşanma haberlerinin ardından imajında büyük bir değişiklik yaşatan Buse Varol için ise “Alişan ağlayarak günlüğüne yazsın”, “Kaybettiğine dön bak Alişan” yorumları yapıldı! İşte Buse Varol’un son hali…

Geçtiğimiz günlerde Eliz’in doğum gününü ayrı ayrı kutlayan Buse Varol ve Alişan çifti boşanma haberlerinin çıkmasına neden olmuştu. Birkaç gün önce bir AVM’de alyansı olmadan gezen Buse Varol, boşanma iddiaları hakkında çıkan haberleri yalanlamıştı ama yüzüksüz olması gözlerden kaçmamıştı. Peki, Buse Varol nasıl bir değişim yaşadı?

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14 Şub 2022 - 17:36 Ankara- Yaşam

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