Alişan'ın Eşi Buse Varol Tir Tir Titretti! Resmen Bambaşka Birisi Oldu… Kimse İnanamıyor, İmkansız! Instagram Yanıyor...

Geçtiğimiz günlerde Eliz’in doğum gününü ayrı ayrı kutlayan Buse Varol ve Alişan çifti boşanma haberlerinin çıkmasına neden olmuştu. Birkaç gün önce bir AVM’de alyansı olmadan gezen Buse Varol, boşanma iddiaları hakkında çıkan haberleri yalanlamıştı ama yüzüksüz olması gözlerden kaçmamıştı. Peki, Buse Varol nasıl bir değişim yaşadı?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!