Zodyak kuşağının her burcunun seks ile olan ilişkisi birbirine göre değişiklik gösterebiliyor. Bu bağlamda bu listede yer alan o üç burç, demi seksüel insanlar ortaya çıkarabiliyor. Zevkten çok duygusal bağa tapan bu burçlar, bakın nelere öncelik veriyor! Peki, demi seksüel olan burçlar hangisidir? İşte duygusal bağa önem veren o burçlar...

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