Survivor Batuhan İçin Acun Ilıcalı Kararı! Tamam Mı, Devam Mı? İstanbul Bileti Alındı, Valizini Topladı! Sonuç: Hüsran! “Yok Artık”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Batuhan için Acun Ilıcalı’dan kararın çıkacağı iddia edildi! Tamam ya da devam kararı verilecek olan Batuhan Karacakaya için İstanbul biletinin alınacağı iddia edildi. Valizi hali hazırda toplu duran Batuhan Karacakaya hayranlarını büyük bir hüsrana sürükledi! İşte milyonlara “Yok artık “ dedirten o olay!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecanın yaşandığı Survivor yarışmasından elenen isim ise Furkan Kızılkaya olmuştu. Acun Ilıcalı’dan teklif alarak giden Furkan Kızılkaya’nın defteri kapanırken; Batuhan Karacakaya için ise tartışma yaratan bir olay gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.