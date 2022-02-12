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12 Şub 2022 - 13:58

Survivor Batuhan İçin Acun Ilıcalı Kararı! Tamam Mı, Devam Mı? İstanbul Bileti Alındı, Valizini Topladı! Sonuç: Hüsran! “Yok Artık”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Batuhan için Acun Ilıcalı’dan kararın çıkacağı iddia edildi! Tamam ya da devam kararı verilecek olan Batuhan Karacakaya için İstanbul biletinin alınacağı iddia edildi. Valizi hali hazırda toplu duran Batuhan Karacakaya hayranlarını büyük bir hüsrana sürükledi! İşte milyonlara “Yok artık “ dedirten o olay!