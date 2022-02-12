- 12 Şub 2022 - 19:47 G: 12 Şub 2022 - 20:45

Gimsa En Sonunda Çıldırdı, Dolar Kuruna Resti Çekti! Ayçiçek Yağı 24 TL, 31 TL ve 119 Liraya Litre Litre Alacaksınız! Şeker, Sıvıyağ, Çay… Yok Parasına Satılıyor!

Vatandaşın cebine yakan zamlara bir restte Gimsa’dan geldi! dolar kurundaki hızlı artıştan sonra birçok ürün bir anda zamlanmıştı. Dolar kuru 18 liradan düşmüştü ama marketlerdeki etiket fiyatları düşmemişti. Şimdi ise Gimsa öyle bir indirim yaptı ki, görenler “Gimsa en sonunda çıldırdı” yorumunda bulundu! Adeta dolar kuruna resti çeken Gimsa, tüm marketlerle yarışa girdi! Şeker, sıvıyağ ve çay gibi temek gıda ürünlerinde muhteşem bir kampanya yapan Gimsa, gündemin konuşulan konusu oldu!

Her geçen gün artan market fiyatlarına karşın vatandaşın cebini düşünen ve yanında olduğunu gösteren Gimsa, çılgın bir kampanyaya imzasını attı. Gündeme bomba gibi düşen bu indirim çılgınlığı şok içerisinde bıraktı! İşte Gimsa’nın yapmış olduğu indirim…

GİMSA Ayçiçek Yağı Fiyatları

GİMSA’da 5 L Yudum Ayçiçek Yağı 149.90 TL yerine 129.90 TL, 5 L Abalı Pet Ayçiçek Yağı 129.90 TL yerine 109.90 TL ve 5 L Biryağ Teneke Ayçiçek Yağı da 124.90 TL’den raflardaki yerlerini alıyor.

5 Litre Kristal Ayçiçek Yağı: 119,90 TL

5 L Yudum Ayçiçek Yağı: 129.90 TL

5 L Abalı Ayçiçek Yağı: 109.90 TL

5 L Biryağ Ayçiçek Yağı: 124.90 TL

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12 Şub 2022 - 19:47 Ankara- Yaşam

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