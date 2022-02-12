Gimsa En Sonunda Çıldırdı, Dolar Kuruna Resti Çekti! Tüm Marketlerle Yarışa Girdi! Şeker, Sıvıyağ, Çay… Yok Parasına Satılıyor!
Vatandaşın cebine yakan zamlara bir restte Gimsa’dan geldi! dolar kurundaki hızlı artıştan sonra birçok ürün bir anda zamlanmıştı. Dolar kuru 18 liradan düşmüştü ama marketlerdeki etiket fiyatları düşmemişti. Şimdi ise Gimsa öyle bir indirim yaptı ki, görenler “Gimsa en sonunda çıldırdı” yorumunda bulundu! Adeta dolar kuruna resti çeken Gimsa, tüm marketlerle yarışa girdi! Şeker, sıvıyağ ve çay gibi temek gıda ürünlerinde muhteşem bir kampanya yapan Gimsa, gündemin konuşulan konusu oldu!
Her geçen gün artan market fiyatlarına karşın vatandaşın cebini düşünen ve yanında olduğunu gösteren Gimsa, çılgın bir kampanyaya imzasını attı. Gündeme bomba gibi düşen bu indirim çılgınlığı şok içerisinde bıraktı! İşte Gimsa’nın yapmış olduğu indirim…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.