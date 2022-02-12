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12 Şub 2022 - 14:29

Gimsa En Sonunda Çıldırdı, Dolar Kuruna Resti Çekti! Tüm Marketlerle Yarışa Girdi! Şeker, Sıvıyağ, Çay… Yok Parasına Satılıyor!

Vatandaşın cebine yakan zamlara bir restte Gimsa’dan geldi! dolar kurundaki hızlı artıştan sonra birçok ürün bir anda zamlanmıştı. Dolar kuru 18 liradan düşmüştü ama marketlerdeki etiket fiyatları düşmemişti. Şimdi ise Gimsa öyle bir indirim yaptı ki, görenler “Gimsa en sonunda çıldırdı” yorumunda bulundu! Adeta dolar kuruna resti çeken Gimsa, tüm marketlerle yarışa girdi! Şeker, sıvıyağ ve çay gibi temek gıda ürünlerinde muhteşem bir kampanya yapan Gimsa, gündemin konuşulan konusu oldu!