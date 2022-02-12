Demet Özdemir Kırmızılar Çekti, Çekiciliğini Gösterdi! Her Bir Detayından Zarafet Akıyor! Evlenme Teklifine Ramak Kala… “Eridik!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir kırmızılar içerisinde paylaşım yaptı! Güzelliğini ve çekiciliğini konuşturan başarılı isim, her bir detayından zarafeti akıttı! Evlenme teklifine ramak öyle bir paylaşımda bulundu ki, hayranları “Eridik” yorumunu yapmaktan kendisini alıkoyamadı! Güzelliğiyle hayran bırakan Demet Özdemir, sosyal medyanın gündemine oturdu! İşte Demet Özdemir’den gelen o kırmızılar içerisindeki paylaşım!
En son Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yer alarak adını duyuran ve oyunculuk yeteneklerini konuşturan Demet Özdemir, kariyer basamaklarını üçer beşer çıkmıştı. Dikkatleri üzerine çeken Zeynep karakteriyle adını tüm Türkiye’ye duyurmayı başaran Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla bir bakanı bir daha baktırdı! İşte Demet Özdemir’den gelen o poz!
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.