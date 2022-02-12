- 12 Şub 2022 - 20:02 G: 12 Şub 2022 - 20:59

Demet Özdemir'den Aşk Taktikleri! Kırmızıları Çekti, Çekiciliğini Gösterdi! Her Bir Detayından Zarafet Akıyor! Evlenme Teklifine Ramak Kala… “Son Koz!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir kırmızılar içerisinde paylaşım yaptı! Güzelliğini ve çekiciliğini konuşturan başarılı isim, her bir detayından zarafeti akıttı! Evlenme teklifine ramak öyle bir paylaşımda bulundu ki, hayranları “Eridik” yorumunu yapmaktan kendisini alıkoyamadı! Güzelliğiyle hayran bırakan Demet Özdemir, sosyal medyanın gündemine oturdu! İşte Demet Özdemir’den gelen o kırmızılar içerisindeki paylaşım!

En son Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yer alarak adını duyuran ve oyunculuk yeteneklerini konuşturan Demet Özdemir, kariyer basamaklarını üçer beşer çıkmıştı. Dikkatleri üzerine çeken Zeynep karakteriyle adını tüm Türkiye’ye duyurmayı başaran Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla bir bakanı bir daha baktırdı! İşte Demet Özdemir’den gelen o poz!

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12 Şub 2022 - 20:02 Ankara- Yaşam

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