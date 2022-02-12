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12 Şub 2022 - 20:02

Demet Özdemir'den Aşk Taktikleri! Kırmızıları Çekti, Çekiciliğini Gösterdi! Her Bir Detayından Zarafet Akıyor! Evlenme Teklifine Ramak Kala… “Son Koz!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir kırmızılar içerisinde paylaşım yaptı! Güzelliğini ve çekiciliğini konuşturan başarılı isim, her bir detayından zarafeti akıttı! Evlenme teklifine ramak öyle bir paylaşımda bulundu ki, hayranları “Eridik” yorumunu yapmaktan kendisini alıkoyamadı! Güzelliğiyle hayran bırakan Demet Özdemir, sosyal medyanın gündemine oturdu! İşte Demet Özdemir’den gelen o kırmızılar içerisindeki paylaşım!