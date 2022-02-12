En Çılgın Oje Kullanan Burçlar Hangisidir? İşte Burçların Oje Renk Seçimleri...
Her burcun uğurlu renkleri olduğu gibi içgüdüleri doğrultusunda seçtiği renkler de bulunuyor. Bu bağlamda oje sürmeyi çok seven bu burçlar, çoğu zaman aynı renklerdeki tırnak renklerine içgüdüsel olarak yöneliyor. Sizde en çılgın Oje kullanan burçlar ile ilgili detaylar haberimizde...
Her burcun uğurlu renkleri olduğu gibi içgüdüleri doğrultusunda seçtiği renkler de bulunuyor. Bu bağlamda oje sürmeyi çok seven bu burçlar, çoğu zaman aynı renklerdeki tırnak renklerine içgüdüsel olarak yöneliyor! Peki, en çılgın oje kullanan burçlar hangisidir? İşte burçların oje renk seçimleri...
12 Şub 2022 - 15:23 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.