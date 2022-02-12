Her burcun yaptığı işler ortada olmuyor. Bu bağlamda bu listede yer alan burçlar, genellikle karda yürüyüp izini belli etmeyen insanlar olarak Zodyak kuşağındaki yerini alıyor. Öte yandan Whatsapp’ta dahi ölü taklidi yapan bu burçlar, son görülme gibi özellikleri de asla kullanmıyor! Peki, Whatsapp’ta son görülmeyi ve mavi tiki kapatan burçlar hangisidir? İşte gizli gizli takipte olan o burçlar...

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...