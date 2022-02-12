Whatsapp’ta Son Görülmeyi Ve Mavi Tiki Kapatan Burçlar Hangisidir? İşte Gizli Gizli Takipte Olan O Burçlar...
Her burcun yaptığı işler ortada olmuyor. Bu bağlamda bu listede yer alan burçlar, genellikle karda yürüyüp izini belli etmeyen insanlar olarak Zodyak kuşağındaki yerini alıyor. Öte yandan Whatsapp’ta dahi ölü taklidi yapan bu burçlarla ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Her burcun yaptığı işler ortada olmuyor. Bu bağlamda bu listede yer alan burçlar, genellikle karda yürüyüp izini belli etmeyen insanlar olarak Zodyak kuşağındaki yerini alıyor. Öte yandan Whatsapp’ta dahi ölü taklidi yapan bu burçlar, son görülme gibi özellikleri de asla kullanmıyor! Peki, Whatsapp’ta son görülmeyi ve mavi tiki kapatan burçlar hangisidir? İşte gizli gizli takipte olan o burçlar...
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12 Şub 2022 - 15:28 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.