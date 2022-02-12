- 12 Şub 2022 - 15:25 G: 12 Şub 2022 - 15:37

Bu Tatlığı Somer Şef Yese Kaşık Atar! 10 Dakika İçerisinde Hazırlanıyor; Parmakları Yediriyor! Misafirlerinizin Aklı Başından Uçup Gidecek!

Sofralarınıza enfes bir tatlı getirmek istiyorsanız ve ne yapacağınızı düşünüyorsanız, sizler için mükemmel bir tatlı tarifi hazırladık. Öyle ki, bu tatlıyı Somer Şef yese, kaşık atar, yapanın alnından öper! 10 dakika içerisinde hazırlanan bu lezzet patlaması adeta parmakları yediriyor, misafirlerinizin aklını başından alıyor! İşte merak edilen tüm detaylar…

Akşam yemeklerinden hemen sonra misafirlerinize ya da sevdiklerinize bu tatlıyı hazırlayarak; akıllarını başlarından alabilirsiniz. Birkaç malzemeyle yapılan ve tadına doyum olmayan bu tatlı sayesinde lüks pastanelere para vermekten sıyrılabilirsiniz! İşte milyonların merakla araştırdığı, yediğinde tadı damağında yıllarca kalan o tatlının tarifi…

12 Şub 2022 - 15:25 Ankara- Yaşam

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