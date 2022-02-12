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12 Şub 2022 - 15:25

Bu Tatlığı Somer Şef Yese Kaşık Atar! 10 Dakika İçerisinde Hazırlanıyor; Parmakları Yediriyor! Misafirlerinizin Aklı Başından Uçup Gidecek!

Sofralarınıza enfes bir tatlı getirmek istiyorsanız ve ne yapacağınızı düşünüyorsanız, sizler için mükemmel bir tatlı tarifi hazırladık. Öyle ki, bu tatlıyı Somer Şef yese, kaşık atar, yapanın alnından öper! 10 dakika içerisinde hazırlanan bu lezzet patlaması adeta parmakları yediriyor, misafirlerinizin aklını başından alıyor! İşte merak edilen tüm detaylar…