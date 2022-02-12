Herkesin tatil yapmayı hasret ile beklese de bu listede yer alan burçlar için tatil, bir dinlemeden çok tutku haline dönüşmüş bulunuyor. Şimdiden tatil planlarını hazırlamış olan o burçların tatil rotaları da herkesi kıskandıracak cinsten oluyor! Peki, yaz gelmeden tatil planları yapan burçlar hangisidir? İşte tatil takıntısı olan o burçlar...

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