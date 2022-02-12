- 12 Şub 2022 - 20:08 G: 12 Şub 2022 - 21:06

Survivor Kazanan Takım Büyük İfşa Edildi! Hezimete Uğrayıp; Yıkılıp Kalıyorlar! Konsey Alanı Savaş Alanına Dönüyor! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da kazanan takım ifşa edildi! Kaybeden takım büyük bir hezimete uğrarken; yıkılıp kalacakları şimdiden konuşulmaya başlandı! Konsey alanı savaş alanına dönecekken; eleme potasına gidecek isimlerde tek tek ortaya çıktı! Peki, Survivor All Star yarışmasının kazanan takımı hangisi oldu?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının yeni bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelecekti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde ise eleme adayı ortaya çıkmış ve ödül oyununun kazananı belli olmuştu. Elenen isim Furkan Kızılkaya olurken; Ünlüler takımı da ödül oyununu kazanmıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Şub 2022 - 20:08 Ankara- Yaşam

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