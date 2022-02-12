- 12 Şub 2022 - 16:47

Çukur Dizisinin Sena’sı Yaşıyla Ters Köşeye Yatırdı! Ne 20 Yaşında, Ne 22, Ne 25! Kimse Buna İnanmak İstemiyor Ama… “Yok Artık”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Çukur dizisinin Sena’sı Dilan Çiçek Deniz, yaşıyla milyonları şok içerisinde bıraktı. Görenlerin 20 yaşında dediği Dilan Çiçek Deniz, ağızların açık kalmasına neden oldu! Kimse buna inanmak bile istemedi ama Dilan Çiçek Deniz 25 yaşında bile değil! İşte milyonlara “Yok artık” dedirten Dilan Çiçek Deniz’in yaşı…

Show TV ekranlarında yer alan Çukur dizisinde bir sezon boyunca yer alan ve Yamaç’ın sevgilisine hayat veren Dilan Çiçek Deniz, karakteriyle çok beğenilmişti. Yamaç’ın en sevdiği, hiç unutamadığı bir kadın olarak anılan Sena karakteriyle adını tüm Türkiye’ye duyuran Dilan Çiçek Deniz, gündeme bomba gibi düşecek bir gerçekle giriş yaptı! “En fazla 25 yaşındadır” dedirten Dilan Çiçek Deniz’in yaşı ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Şub 2022 - 16:47 Ankara- Yaşam

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