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12 Şub 2022 - 16:47

Çukur Dizisinin Sena’sı Yaşıyla Ters Köşeye Yatırdı! Ne 20 Yaşında, Ne 22, Ne 25! Kimse Buna İnanmak İstemiyor Ama… “Yok Artık”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Çukur dizisinin Sena’sı Dilan Çiçek Deniz, yaşıyla milyonları şok içerisinde bıraktı. Görenlerin 20 yaşında dediği Dilan Çiçek Deniz, ağızların açık kalmasına neden oldu! Kimse buna inanmak bile istemedi ama Dilan Çiçek Deniz 25 yaşında bile değil! İşte milyonlara “Yok artık” dedirten Dilan Çiçek Deniz’in yaşı…