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14 Şub 2022 - 17:50

Çukur'un Sena'sıyla İlgili Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı ki; Kimse Ne İnanıyor; Ne de Bakıyor! "Yok Be..." Meğer Altında...

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Çukur dizisinin Sena’sı Dilan Çiçek Deniz, yaşıyla milyonları şok içerisinde bıraktı. Görenlerin 20 yaşında dediği Dilan Çiçek Deniz, ağızların açık kalmasına neden oldu! Kimse buna inanmak bile istemedi ama Dilan Çiçek Deniz 25 yaşında bile değil! İşte milyonlara “Yok artık” dedirten Dilan Çiçek Deniz’in yaşı…