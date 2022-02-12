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12 Şub 2022 - 19:25

Gönül Dağı Dizisinden Ramazan’ın Gerçek Hikayesi Titretti! Kabus Olup Rüyalara Girse Yeridir! Öyle Şeyler Yaşamış Ki… “Yok Artık”

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde Ramazan’ın gerçek hikayesi tir tir titretti. Kabus olup gece rüyalara gireceği konuşulan bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu! Meğer çocuk yaşta Ramazan öyle şeyler yaşamış ki, milyonlar kilitlenip kaldı! Birçok kişi ise bu duruma tepki göstererek; “Yok artık” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…