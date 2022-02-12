Gönül Dağı Dizisinden Ramazan’ın Gerçek Hikayesi Titretti! Kabus Olup Rüyalara Girse Yeridir! Öyle Şeyler Yaşamış Ki… “Yok Artık”
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde Ramazan’ın gerçek hikayesi tir tir titretti. Kabus olup gece rüyalara gireceği konuşulan bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu! Meğer çocuk yaşta Ramazan öyle şeyler yaşamış ki, milyonlar kilitlenip kaldı! Birçok kişi ise bu duruma tepki göstererek; “Yok artık” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Gönül Dağı dizisinin her bölümü Cumartesi günü ekranlara geliyordu. Yeni bölümü heyecanla beklenen dizide Ramazan’ın çocukluk travması ise dizi izleyicisinin gözünü yaşlı bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.