- 14 Şub 2022 - 22:20

Survivor Batuhan'a Çok Ağır Sözler! Turabi Çamkıran Batuhan'ı Hedef Aldı ve Saydı Sayıştırdı! Survivor 2022 Turabi gelecek mi?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Batuhan Karacakaya’ya skandal sözler geldi! Turbo Turabi, Batuhan’dan konuyu açarak; “İtin hayrı yoksa sahibinin var” yorumunda bulunmuş ve kan kusmuştu. Şimdi ise Turbo Turabi, ağızları yarım metre açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasında tam iki kez üst üste kupayı kaldıran Turbo Turabi, unutulmazlar arasına girmişti. Yarışmadaki hal ve hareketleriyle dikkatleri üzerine çeken Turbo Turabi, Acun Ilıcalı’nın sağ kolu olarak bilinen isimlere öyle şeyler söyledi ki, ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Şub 2022 - 22:20 Ankara- Yaşam

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