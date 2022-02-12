Survivor Batuhan’a Skandal Sözler! Turbo Turabi Teğet Geçti, Kan Kustu! “İtin Hayrı Yoksa…” Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasında tam iki kez üst üste kupayı kaldıran Turbo Turabi, unutulmazlar arasına girmişti. Yarışmadaki hal ve hareketleriyle dikkatleri üzerine çeken Turbo Turabi, Acun Ilıcalı’nın sağ kolu olarak bilinen isimlere öyle şeyler söyledi ki, ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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