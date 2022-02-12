Survivor Batuhan’a Skandal Sözler! Turbo Turabi Teğet Geçti, Kan Kustu! “İtin Hayrı Yoksa…” Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Batuhan Karacakaya’ya skandal sözler geldi! Turbo Turabi, Batuhan’dan konuyu açarak; “İtin hayrı yoksa sahibinin var” yorumunda bulunmuş ve kan kusmuştu. Şimdi ise Turbo Turabi, ağızları yarım metre açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasında tam iki kez üst üste kupayı kaldıran Turbo Turabi, unutulmazlar arasına girmişti. Yarışmadaki hal ve hareketleriyle dikkatleri üzerine çeken Turbo Turabi, Acun Ilıcalı’nın sağ kolu olarak bilinen isimlere öyle şeyler söyledi ki, ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.