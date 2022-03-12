- 12 Mar 2022 - 12:43

Hyundai İ20’de Bu İndirimli Kampanya Satışları Patlatır! İkinci El Piyasası Bitirecek Kampanya! Yer Gök Resmen İnleyecek; Bayilerde Kuyruk Var…

Araç almak ve iyi bir araç sahibi olmak isteyenler ikinci el piyasasını araştırmaktan kafasını kaldıramaz hale geldi. Bayi çıkışlı sıfır araç almak isteyenlere özel olarak indirim yapan Hyundai bayisi, i20 modeli için “İmkansız” denilen kampanyaya imzasını attı. İndirim üzerine indirim yapan Hyundai i20 modellerinin fiyatlarını görenler ise ikinci el piyasasını biteceğine dair yorumlarda bulundu! Yer gök inlerken; bayilerde kuyruk oluştu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Hyundai’nin yapmış olduğu araba kampanyasını görenler ise ellerinde ne var ne yoksa hepsini bıraktı ve adeta bayilere koştu. Hyundai yetkili satış noktalarında öyle bir kuyruk oluştu ki, bu fırsatı kaçırmak istemeyen binlerce kişi pijamasıyla adeta sokağa fırladı! Her geçen gün artan fiyatlara karşın Hyundai’nin yapmış olduğu dev kampanya, bayiye gidenlerden alkış toplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Mar 2022 - 12:43 Ankara- Yaşam

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