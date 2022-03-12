Hyundai İ20’de Bu İndirimli Kampanya Satışları Patlatır! İkinci El Piyasası Bitirecek Kampanya! Yer Gök Resmen İnleyecek; Bayilerde Kuyruk Var…

Hyundai’nin yapmış olduğu araba kampanyasını görenler ise ellerinde ne var ne yoksa hepsini bıraktı ve adeta bayilere koştu. Hyundai yetkili satış noktalarında öyle bir kuyruk oluştu ki, bu fırsatı kaçırmak istemeyen binlerce kişi pijamasıyla adeta sokağa fırladı! Her geçen gün artan fiyatlara karşın Hyundai’nin yapmış olduğu dev kampanya, bayiye gidenlerden alkış toplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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