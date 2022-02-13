Survivor’da Acun Ilıcalı’ya Yarışmacıdan Hakaret! Daha Fazla Katlanamadı; Diskalifiyesini Verdi! Gözünün İçine Baka Baka Küfür Edince…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal bir olay yaşandı! Yarışmacı Acun Ilıcalı’ya hakarette bulununca; Acun Ilıcalı ipleri inceldiği yerden kopardı! Daha fazla dayanamayan Acun Ilıcalı diskalifiyesini verdi! Gözünün içine baka baka küfür edince; ortalık iyice karıştı! İşte seyirciyi şok içerisinde bırakan hakaret…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Sevilerek takip edilen Survivor yarışmasında dokunulmazlık oyunu ekranlara taşınmıştı. Ünlüler takımı uzun bir aradan sonra ilk kez dokunulmazlık alırken; Gönüllüler takımında ise resmen savaş çıktı! Kendi içlerinde büyük bir dağılma yaşayan Survivor All Star yarışmacılarından bir isim Acun Ilıcalı’ya hakaretvari sözlerde bulununca ortalık çok fena karıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.