Survivor’da Acun Ilıcalı’ya Yarışmacıdan Hakaret! Daha Fazla Katlanamadı; Diskalifiyesini Verdi! Gözünün İçine Baka Baka Küfür Edince…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Sevilerek takip edilen Survivor yarışmasında dokunulmazlık oyunu ekranlara taşınmıştı. Ünlüler takımı uzun bir aradan sonra ilk kez dokunulmazlık alırken; Gönüllüler takımında ise resmen savaş çıktı! Kendi içlerinde büyük bir dağılma yaşayan Survivor All Star yarışmacılarından bir isim Acun Ilıcalı’ya hakaretvari sözlerde bulununca ortalık çok fena karıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!