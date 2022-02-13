Alişan’ın Aşk Acısına Birde Kardeş Acısı Eklendi! En Mutlu Gününde Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… “Ayıp Be Buse!” Gözlerde Yaş…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın gündeme bomba gibi düştü. Eşiyle boşanma kararı aldıkları konuşulan Alişan’ın aşk acısı çektiği konuşuluyordu ki, birde kardeş acısı eklendi! En mutlu olması gereken günde kalbinde sızı olan Alişan paylaşım yapınca herkes Buse Varol’a isyan etmeye başladı ve “Ayıp be yaptığın Buse” yorumlarında bulundu! İşte Alişan’dan gelen gözlerde yaş bırakan o paylaşım…
Kısa bir süre önce Eliz’in doğum gününü Buse Varol ayrı, Alişan ayrı kutlamıştı. Bu durum ise ikili arasında gerginlik yaşandığını düşündürmüştü, çok geçmeden ikilinin boşanma noktasına geldiği konuşulmaya başlandı! Şimdi ise öyle bir paylaşım geldi ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.