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13 Şub 2022 - 09:48

Alişan’ın Aşk Acısına Birde Kardeş Acısı Eklendi! En Mutlu Gününde Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… “Ayıp Be Buse!” Gözlerde Yaş…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın gündeme bomba gibi düştü. Eşiyle boşanma kararı aldıkları konuşulan Alişan’ın aşk acısı çektiği konuşuluyordu ki, birde kardeş acısı eklendi! En mutlu olması gereken günde kalbinde sızı olan Alişan paylaşım yapınca herkes Buse Varol’a isyan etmeye başladı ve “Ayıp be yaptığın Buse” yorumlarında bulundu! İşte Alişan’dan gelen gözlerde yaş bırakan o paylaşım…