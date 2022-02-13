- 13 Şub 2022 - 10:08 G: 13 Şub 2022 - 10:16

Demet Özdemir’in Yatak Sahneleri Şok Etti! Öyle Bir Öpüşme Var Ki, Oğuzhan Koç Çıldırmasında Ne Yapsın! Twitter Sallanıyor!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’in yeni projesinden görüntüler ortaya çıktı! Yatak ve öpüşme sahneleriyle sosyal medyayı sallayan Demet Özdemir, gündeme bomba gibi düştü. Sevişme ve öpüşme sahnesiyle ağızları açık bırakan Özdemir için “Oğuzhan Koç çıldırmasında ne yapsın” yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz haftalarda Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç sessiz sedasız ayrılmıştı. Oğuzhan Koç’la doludizgin bir aşk yaşayan Demet Özdemir’in bir anda ayrılık kararıyla anılması ağızları açık bırakmıştı. İkilinin kıskançlık yüzünden ayrıldığı konuşulurken; söz konusu sebep ortaya çıktı! Yeni projesinde yer alan yatak sahnesi ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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13 Şub 2022 - 10:08 Ankara- Yaşam

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