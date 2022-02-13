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13 Şub 2022 - 10:08

Demet Özdemir’in Yatak Sahneleri Şok Etti! Öyle Bir Öpüşme Var Ki, Oğuzhan Koç Çıldırmasında Ne Yapsın! Twitter Sallanıyor!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’in yeni projesinden görüntüler ortaya çıktı! Yatak ve öpüşme sahneleriyle sosyal medyayı sallayan Demet Özdemir, gündeme bomba gibi düştü. Sevişme ve öpüşme sahnesiyle ağızları açık bırakan Özdemir için “Oğuzhan Koç çıldırmasında ne yapsın” yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…