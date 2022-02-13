Demet Özdemir’in Yatak Sahneleri Şok Etti! Öyle Bir Öpüşme Var Ki, Oğuzhan Koç Çıldırmasında Ne Yapsın! Twitter Sallanıyor!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’in yeni projesinden görüntüler ortaya çıktı! Yatak ve öpüşme sahneleriyle sosyal medyayı sallayan Demet Özdemir, gündeme bomba gibi düştü. Sevişme ve öpüşme sahnesiyle ağızları açık bırakan Özdemir için “Oğuzhan Koç çıldırmasında ne yapsın” yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz haftalarda Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç sessiz sedasız ayrılmıştı. Oğuzhan Koç’la doludizgin bir aşk yaşayan Demet Özdemir’in bir anda ayrılık kararıyla anılması ağızları açık bırakmıştı. İkilinin kıskançlık yüzünden ayrıldığı konuşulurken; söz konusu sebep ortaya çıktı! Yeni projesinde yer alan yatak sahnesi ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.