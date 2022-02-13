Survivor Evrim Yarışmadan Çekildi, Takım Arkadaşları Bile Bayram Etti! Davul Zurna Tutan Var! O Ağladı, Milyonlar Güldü! “Kurtulduk”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Evrim Keklik, daha fazla dayanamadı ve yarışmadan resmen çekildi! Takım arkadaşları bile bayram ederken; Twitter’da “Davul zurna tutacağım” yorumları arka arkaya geldi! O ağladı ama milyonlar resmen kahkaha attı! İşte milyonlara “Kurtulduk” yorumlarını yaptıran o durum!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Sevilerek takip edilen yarışmanın son bölümünde dokunulmazlık mücadelesi veren iki takımdan kaybeden takım ise Gönüllüler olmuştu. Eleme konseyinde ise kıyamet kopmuştu. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.