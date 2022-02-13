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13 Şub 2022 - 10:28

Survivor Evrim Yarışmadan Çekildi, Takım Arkadaşları Bile Bayram Etti! Davul Zurna Tutan Var! O Ağladı, Milyonlar Güldü! “Kurtulduk”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Evrim Keklik, daha fazla dayanamadı ve yarışmadan resmen çekildi! Takım arkadaşları bile bayram ederken; Twitter’da “Davul zurna tutacağım” yorumları arka arkaya geldi! O ağladı ama milyonlar resmen kahkaha attı! İşte milyonlara “Kurtulduk” yorumlarını yaptıran o durum!