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13 Şub 2022 - 11:04

Masumlar Apartmanı Dizisinde Evlilik Hayalleri Suya Düştü! Safiye Bile Sırtını Çevirdi, Yürekler Sızım Sızım Sızladı! “Yazıklar Olsun”

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı’nda evlilik hayalleri sıya düştü! Safiye bile o isme sırtını çevirdi, yürekler sızım sızım sızladı. Gündeme bomba gibi düşen o anlar ise “Yazıklar olsun” yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…