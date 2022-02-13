Masumlar Apartmanı Dizisinde Evlilik Hayalleri Suya Düştü! Safiye Bile Sırtını Çevirdi, Yürekler Sızım Sızım Sızladı! “Yazıklar Olsun”
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı’nda evlilik hayalleri sıya düştü! Safiye bile o isme sırtını çevirdi, yürekler sızım sızım sızladı. Gündeme bomba gibi düşen o anlar ise “Yazıklar olsun” yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Merve Dizdar, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Aslıhan Güner gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü Salı akşamı ekranlara gelmişti. Melisa Şenolsun’un hayat verdiği Rüya karakteri diziden ayrılarak sevenlerini derinden sarmıştı. Şimdi ise o ismin arkasında hiç kimse kalmadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.