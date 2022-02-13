Hurma Neden Ramazanda Yenir? Orucu Hurma İle Açmanın Faydası Var Mıdır? Sahurda Kaç Tane Hurma Yemeli?
Hurma, dinimizce oldukça önemli ve değerli olarak görülen bir besindir. Ramazan aylarında kullanımı ve tüketimi katlanan hurma, dini açıdan önemli olduğu kadar besleyici ve yararlı bir besindir. Sizde iftardan tükettiğiniz hurmanın faydalarını ve ne kadar tüketmeniz ile ilgili bilgileri merak ediyorsanız işte size detaylar...
Hurma, dinimizce oldukça önemli ve değerli olarak görülen bir besindir. Ramazan aylarında kullanımı ve tüketimi katlanan hurma, dini açıdan önemli olduğu kadar besleyici ve yararlı bir besindir. İçerisinde glikoz ve vitamin gibi birden fazla alanda yarar sağlayan besin değeri sağlayan hurma, sahurda da iftarda da oldukça sıklıkla tüketiliyor.
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13 Şub 2022 - 11:24 - Yeme & İçme
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.