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13 Şub 2022 - 11:24

Hurma Neden Ramazanda Yenir? Orucu Hurma İle Açmanın Faydası Var Mıdır? Sahurda Kaç Tane Hurma Yemeli?

Hurma, dinimizce oldukça önemli ve değerli olarak görülen bir besindir. Ramazan aylarında kullanımı ve tüketimi katlanan hurma, dini açıdan önemli olduğu kadar besleyici ve yararlı bir besindir. Sizde iftardan tükettiğiniz hurmanın faydalarını ve ne kadar tüketmeniz ile ilgili bilgileri merak ediyorsanız işte size detaylar...