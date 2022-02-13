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13 Şub 2022 - 11:28

Alişan ve Buse Varol Arasında Nafaka Krizi! “Donuna Kadar Alacak” Boşanma Şartları Ortaya Çıktı! Meğer Alişan’ın Mal Varlığı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol arasında iddialara göre nafaka krizi yaşandı! Durumu görenler ise “Donuna kadar alacak” yorumları yapıldı. Boşanma şartı ortaya çıkarken; Alişan’ın mal varlığı gündeme bomba gibi düştü!