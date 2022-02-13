13 Şub 2022 - 11:28 Güncelleme: 13 Şub 2022 - 11:35
Alişan ve Buse Varol Arasında Nafaka Krizi! “Donuna Kadar Alacak” Boşanma Şartları Ortaya Çıktı! Meğer Alişan’ın Mal Varlığı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol arasında iddialara göre nafaka krizi yaşandı! Durumu görenler ise “Donuna kadar alacak” yorumları yapıldı. Boşanma şartı ortaya çıkarken; Alişan’ın mal varlığı gündeme bomba gibi düştü!
Geçtiğimiz günlerde Alişan ve Buse Varol ayrı ayrı kızlarının doğum gününü kutlamıştı. Bu durum boşanma iddialarını artırırken; Alişan ise “Biz bir karar alırsak bildiririz” yorumunda bulunmuştu. Şimdi ise…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.