- 13 Şub 2022 - 11:31 G: 13 Şub 2022 - 11:37

Nafaka Düzenlemesi Son Durum Merak Uyandırdı! Nafaka Düzenlemesi Kabul Edildi Mi, Ne Zaman? Nafaka Ödeme Süreleri Kaç Yıl Olacak?

Belirli bir ödeme süresinin tamamlanmasının ardından devletin nafaka tutarını üstlenmesi üzerine kurulan yeni sistem, farklı bir uygulamanın ortaya çıkışını göstermektedir. Sizde yeni Nafaka Düzenlemesi detaylarını merak ediyorsanız işte bilmeniz gerekenler....

Belirli bir ödeme süresinin tamamlanmasının ardından devletin nafaka tutarını üstlenmesi üzerine kurulan yeni sistem, farklı bir uygulamanın ortaya çıkışını göstermektedir. Bu yeni uygulamanın değerlendirilmesiyle birlikte, aynı zamanda “süresiz nafaka” olarak adlandırılan sistemin de tamamen kaldırılması mümkün olmaktadır.

13 Şub 2022 - 11:31 - Hukuk

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
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