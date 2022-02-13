Nafaka Düzenlemesi Son Durum Merak Uyandırdı! Nafaka Düzenlemesi Kabul Edildi Mi, Ne Zaman? Nafaka Ödeme Süreleri Kaç Yıl Olacak?

Belirli bir ödeme süresinin tamamlanmasının ardından devletin nafaka tutarını üstlenmesi üzerine kurulan yeni sistem, farklı bir uygulamanın ortaya çıkışını göstermektedir. Bu yeni uygulamanın değerlendirilmesiyle birlikte, aynı zamanda “süresiz nafaka” olarak adlandırılan sistemin de tamamen kaldırılması mümkün olmaktadır.