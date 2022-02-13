Nafaka Düzenlemesi Son Durum Merak Uyandırdı! Nafaka Düzenlemesi Kabul Edildi Mi, Ne Zaman? Nafaka Ödeme Süreleri Kaç Yıl Olacak?
Belirli bir ödeme süresinin tamamlanmasının ardından devletin nafaka tutarını üstlenmesi üzerine kurulan yeni sistem, farklı bir uygulamanın ortaya çıkışını göstermektedir. Sizde yeni Nafaka Düzenlemesi detaylarını merak ediyorsanız işte bilmeniz gerekenler....
Belirli bir ödeme süresinin tamamlanmasının ardından devletin nafaka tutarını üstlenmesi üzerine kurulan yeni sistem, farklı bir uygulamanın ortaya çıkışını göstermektedir. Bu yeni uygulamanın değerlendirilmesiyle birlikte, aynı zamanda “süresiz nafaka” olarak adlandırılan sistemin de tamamen kaldırılması mümkün olmaktadır.
13 Şub 2022 - 11:31 - Hukuk
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.