- 13 Şub 2022 - 11:36 G: 13 Şub 2022 - 12:49

Oğlum Dizisi Başladı... Dizisinin Çekildiği Yer Ve Mekanlar Açıklandı! Oğul Dizisi Nerede Çekiliyor, Nerede Geçiyor?

Son dönemlerin en beklenen diziler arasında yer alan Oğlum dizisinin çekimleri, İstanbul’da başladı ve dizinin tüm çekimleri burada sürdürülüyor. İstanbul’un tarihi ve kültürel yapısından da yararlanmak amacıyla dizinin genel olarak çekimlerinin burada sürdürüleceği de biliniyor. Sizde ekranların yeni dizisi Oğul ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar....

Son dönemlerin en beklenen diziler arasında yer alan Oğlum dizisinin çekimleri, İstanbul’da başladı ve dizinin tüm çekimleri burada sürdürülüyor. İstanbul’un tarihi ve kültürel yapısından da yararlanmak amacıyla dizinin genel olarak çekimlerinin burada sürdürüleceği de biliniyor. Senaryosunu Hüner Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz’ın yazdığı, merakla beklenen diziler arasında yer alan Oğlum dizisi, aynı isimli Güney Kore dizisinin uyarlaması olarak öne çıkıyor ve oldukça da popüler olacağı tahmin ediliyor.

13 Şub 2022 - 11:36 - Dizi Haberleri

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