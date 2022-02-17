Oğlum Dizisinin Çekildiği Yer Ve Mekanlar Açıklandı! Oğul Dizisi Nerede Çekiliyor? My Son'dan Uyarlama mı?
Son dönemlerin en beklenen diziler arasında yer alan Oğlum dizisinin çekimleri, İstanbul’da başladı ve dizinin tüm çekimleri burada sürdürülüyor. İstanbul’un tarihi ve kültürel yapısından da yararlanmak amacıyla dizinin genel olarak çekimlerinin burada sürdürüleceği de biliniyor. Sizde ekranların yeni dizisi Oğul ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar....
Son dönemlerin en beklenen diziler arasında yer alan Oğlum dizisinin çekimleri, İstanbul’da başladı ve dizinin tüm çekimleri burada sürdürülüyor. İstanbul’un tarihi ve kültürel yapısından da yararlanmak amacıyla dizinin genel olarak çekimlerinin burada sürdürüleceği de biliniyor. Senaryosunu Hüner Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz’ın yazdığı, merakla beklenen diziler arasında yer alan Oğlum dizisi, aynı isimli Güney Kore dizisinin uyarlaması olarak öne çıkıyor ve oldukça da popüler olacağı tahmin ediliyor.
17 Şub 2022 - 18:39 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.