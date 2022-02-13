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13 Şub 2022 - 11:56

Yargı Dizisinden Pars Savcı Ayrılıyor! Yerine Gelen İsim Mideleri Karıştırdı! Kimse Bu Atağı Beklemiyordu! Bombanın Pimi Çekildi…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da iddialara göre Pars Savcı ayrılıyor! Yerine gelen isim dengeleri değiştirirken; midelerde endişeden ve stresten karıştı! Kimse senaristten bu atağı beklemiyordu ama bombanın pimi resmen çekildi! Milyonları büyük bir şoka sokan bu durumsa sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…