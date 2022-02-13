Yargı Dizisinden Pars Savcı Ayrılıyor! Yerine Gelen İsim Mideleri Karıştırdı! Kimse Bu Atağı Beklemiyordu! Bombanın Pimi Çekildi…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da iddialara göre Pars Savcı ayrılıyor! Yerine gelen isim dengeleri değiştirirken; midelerde endişeden ve stresten karıştı! Kimse senaristten bu atağı beklemiyordu ama bombanın pimi resmen çekildi! Milyonları büyük bir şoka sokan bu durumsa sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Hüseyin Avni Danyal ve Mehmet Yılmaz Ak gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Yargı dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecekti. Daha ilk bölümünden seyirciyi etkisi altına alan ve mükemmel bir seyir keyfi sunan Yargı dizisinde işler iyice karıştı. Mehmet Yılmaz Ak’ın hayat verdiği Pars Savcı karakterinin üzeri resmen karalandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.