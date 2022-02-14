Oğlum Dizisi Hangi Kanalda Başladı Merak Uyandırdı! Oğlum Dizisi Hangi Günler, Saat Kaçta Yayınlanıyor?
Son zamanların oldukça popüler olmaya aday olan dizileri arasında yer alan Oğlum dizisi, her Çarşamba günü saat 20.00 itibariyle yayınlanıyor. Show TV’de yayınlanan ve yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği dizi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Son zamanların oldukça popüler olmaya aday olan dizileri arasında yer alan Oğlum dizisi, her Çarşamba günü saat 20.00 itibariyle yayınlanıyor. Show TV’de yayınlanan ve yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği dizinin senaryosu Hüner Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz’a aitken, dizinin yönetmenliğini ise Gökçen Usta yapmaktadır. Senaryo ve proje tasarımı Ahmet Katıksız’a ait olan dizi, özetinin ardından yeni bölümün takibi şeklinde yayınlanıyor.
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14 Şub 2022 - 00:03 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.