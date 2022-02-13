Oğlum Dizisi Hangi Kanalda? Oğlum Dizisi Hangi Günler, Saat Kaçta Yayınlanıyor?

Son zamanların oldukça popüler olmaya aday olan dizileri arasında yer alan Oğlum dizisi, her Çarşamba günü saat 20.00 itibariyle yayınlanıyor. Show TV’de yayınlanan ve yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği dizinin senaryosu Hüner Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz’a aitken, dizinin yönetmenliğini ise Gökçen Usta yapmaktadır. Senaryo ve proje tasarımı Ahmet Katıksız’a ait olan dizi, özetinin ardından yeni bölümün takibi şeklinde yayınlanıyor.

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