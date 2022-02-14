Suriye Asgari Ücret 2022 Ne Kadar? Suriye Asgari Ücret Kaç Suriye Lirası? Suriye'de 1 Ekmek Ne Kadar?

Günümüzde, Suriye’de son yapılan zamlarla da birlikte asgari ücret 71 bin 515 liraya ulaştı. Kararnamenin yayınlanması ile birlikte yürürlüğe giren tutar, devlet ile kamu alanında çalışanların alacağı en az miktarın 71 bin Suriye lirası olması yönünde ortaya çıktı. %40 oranında zam gelmesiyle birlikte, asker ve emeklilerin maaşlarında da bir artış sağlandı. Bu artışla birlikte, asgari ücret uzun süre sonra ilk kez 22 Dolar seviyesine kadar çıkartıldı.