- 13 Şub 2022 - 12:23 G: 13 Şub 2022 - 12:30

Suriye'de Asgari Ücret 2022 Ne Kadar? Suriye Asgari Ücret Kaç Suriye Lirası? Suriye'de 1 Ekmek Ne Kadar?

Günümüzde, Suriye’de son yapılan zamlarla da birlikte asgari ücret 71 bin 515 liraya ulaştı. Kararnamenin yayınlanması ile birlikte yürürlüğe giren tutar, devlet ile kamu alanında çalışanların alacağı en az miktarın 71 bin Suriye lirası olması yönünde ortaya çıktı. Sizde Suriye'de asgari ücreti merak ediyorsanız işte size detaylar...

Günümüzde, Suriye’de son yapılan zamlarla da birlikte asgari ücret 71 bin 515 liraya ulaştı. Kararnamenin yayınlanması ile birlikte yürürlüğe giren tutar, devlet ile kamu alanında çalışanların alacağı en az miktarın 71 bin Suriye lirası olması yönünde ortaya çıktı. %40 oranında zam gelmesiyle birlikte, asker ve emeklilerin maaşlarında da bir artış sağlandı. Bu artışla birlikte, asgari ücret uzun süre sonra ilk kez 22 Dolar seviyesine kadar çıkartıldı.

13 Şub 2022 - 12:23 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Nafaka Düzenlemesi Son Durum Merak Uyandırdı! Nafaka Düzenlemesi Kabul Edildi Mi, Ne Zaman? Nafaka Ödeme Süreleri Kaç Yıl Olacak? mask
Nafaka Düzenlemesi Son Durum Merak Uyandırdı! Nafaka Düzenlemesi Kabul Edildi Mi, Ne Zaman? Nafaka Ödeme Süreleri Kaç Yıl Olacak?
Hurma Neden Ramazanda Yenir? Orucu Hurma İle Açmanın Faydası Var Mıdır? Sahurda Kaç Tane Hurma Yemeli? mask
Hurma Neden Ramazanda Yenir? Orucu Hurma İle Açmanın Faydası Var Mıdır? Sahurda Kaç Tane Hurma Yemeli?
SSK Ve Bağ-Kurlulara erken EMEKLİLİK İmkanı! Tam Tamına 6 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz 2022! mask
SSK Ve Bağ-Kurlulara erken EMEKLİLİK İmkanı! Tam Tamına 6 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz 2022!
Ankara'da Özel Plaka Nasıl Alınır? Ankara Sıra Hangi Plakada, Hangi Harf? Emniyetten Plaka Nasıl Seçilir? mask
Ankara'da Özel Plaka Nasıl Alınır? Ankara Sıra Hangi Plakada, Hangi Harf? Emniyetten Plaka Nasıl Seçilir?
Yahudilikte Yedi Kollu Şamdan Neyi Sembolize Eder? Yahudilikte Kutsal Şamdan Neden 7 Mum Vardır? mask
Yahudilikte Yedi Kollu Şamdan Neyi Sembolize Eder? Yahudilikte Kutsal Şamdan Neden 7 Mum Vardır?
Öğrencilerin Cebine Sonunda Para Girecek! Tam Tamına 1600 TL! Başvuran Hesaplarını Kontrol Ediyor! Anında Yatacak… mask
Öğrencilerin Cebine Sonunda Para Girecek! Tam Tamına 1600 TL! Başvuran Hesaplarını Kontrol Ediyor! Anında Yatacak…
Araç İle Kırmızı Işıkta Geçmenin Cezası Ne Kadar Olduğu Merak Uyandırdı: Araç İle Kırmızı Işıkta Geçmenin Cezası 2022 Ne Kadar? Kırmızı Işıkta Geçersek Ne Olur? mask
Araç İle Kırmızı Işıkta Geçmenin Cezası Ne Kadar Olduğu Merak Uyandırdı: Araç İle Kırmızı Işıkta Geçmenin Cezası 2022 Ne Kadar? Kırmızı Işıkta Geçersek Ne Olur?
İlk Aşkıyla Evlenen Burçlar Hangisidir? İşte İlk Ve Son Aşkıyla Aile Olan O Burç… mask
İlk Aşkıyla Evlenen Burçlar Hangisidir? İşte İlk Ve Son Aşkıyla Aile Olan O Burç…
Manyak Ruh hastası olan burçlar hangisidir? İşte Tehlike ve Saldırgan Olan O Burçlar… mask
Manyak Ruh hastası olan burçlar hangisidir? İşte Tehlike ve Saldırgan Olan O Burçlar…
Rüyada Kış Ayını Görenler Yandı! Buz Gibi Gerçek Ağızları Açık Bıraktı! Meğer Rüyada Kış Görmenin Anlamı… “Yok Artık” mask
Rüyada Kış Ayını Görenler Yandı! Buz Gibi Gerçek Ağızları Açık Bıraktı! Meğer Rüyada Kış Görmenin Anlamı… “Yok Artık”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Suriye'de Asgari Ücret 2022 Ne Kadar? Suriye Asgari Ücret Kaç Suriye Lirası? Suriye'de 1 Ekmek Ne Kadar? mask
Suriye'de Asgari Ücret 2022 Ne Kadar? Suriye Asgari Ücret Kaç Suriye Lirası? Suriye'de 1 Ekmek Ne Kadar?
Oğlum Dizisi Hangi Kanalda? Oğlum Dizisi Hangi Günler, Saat Kaçta Yayınlanıyor? mask
Oğlum Dizisi Hangi Kanalda? Oğlum Dizisi Hangi Günler, Saat Kaçta Yayınlanıyor?
Yargı Dizisinden Pars Savcı Ayrılıyor! Yerine Gelen İsim Mideleri Karıştırdı! Kimse Bu Atağı Beklemiyordu! Bombanın Pimi Çekildi… mask
Yargı Dizisinden Pars Savcı Ayrılıyor! Yerine Gelen İsim Mideleri Karıştırdı! Kimse Bu Atağı Beklemiyordu! Bombanın Pimi Çekildi…
Oğlum Dizisi Başlıyor... Dizisinin Çekildiği Yer Ve Mekanlar Açıklandı! Oğul Dizisi Nerede Çekiliyor, Nerede Geçiyor? mask
Oğlum Dizisi Başlıyor... Dizisinin Çekildiği Yer Ve Mekanlar Açıklandı! Oğul Dizisi Nerede Çekiliyor, Nerede Geçiyor?
Nafaka Düzenlemesi Son Durum Merak Uyandırdı! Nafaka Düzenlemesi Kabul Edildi Mi, Ne Zaman? Nafaka Ödeme Süreleri Kaç Yıl Olacak? mask
Nafaka Düzenlemesi Son Durum Merak Uyandırdı! Nafaka Düzenlemesi Kabul Edildi Mi, Ne Zaman? Nafaka Ödeme Süreleri Kaç Yıl Olacak?
Alişan ve Buse Varol Arasında Nafaka Krizi! “Donuna Kadar Alacak” Boşanma Şartları Ortaya Çıktı! Meğer Alişan’ın Mal Varlığı… mask
Alişan ve Buse Varol Arasında Nafaka Krizi! “Donuna Kadar Alacak” Boşanma Şartları Ortaya Çıktı! Meğer Alişan’ın Mal Varlığı…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status