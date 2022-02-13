Suriye'de Asgari Ücret 2022 Ne Kadar? Suriye Asgari Ücret Kaç Suriye Lirası? Suriye'de 1 Ekmek Ne Kadar?
Günümüzde, Suriye’de son yapılan zamlarla da birlikte asgari ücret 71 bin 515 liraya ulaştı. Kararnamenin yayınlanması ile birlikte yürürlüğe giren tutar, devlet ile kamu alanında çalışanların alacağı en az miktarın 71 bin Suriye lirası olması yönünde ortaya çıktı. Sizde Suriye'de asgari ücreti merak ediyorsanız işte size detaylar...
Günümüzde, Suriye’de son yapılan zamlarla da birlikte asgari ücret 71 bin 515 liraya ulaştı. Kararnamenin yayınlanması ile birlikte yürürlüğe giren tutar, devlet ile kamu alanında çalışanların alacağı en az miktarın 71 bin Suriye lirası olması yönünde ortaya çıktı. %40 oranında zam gelmesiyle birlikte, asker ve emeklilerin maaşlarında da bir artış sağlandı. Bu artışla birlikte, asgari ücret uzun süre sonra ilk kez 22 Dolar seviyesine kadar çıkartıldı.
13 Şub 2022 - 12:23 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.