- 14 Şub 2022 - 00:05

Survivor Batuhan En Sonunda Patladı! “Hepiniz İki Yüzlüsünüz”... Entrikaya Fazla Dayanamadı, Pes Edip, İstanbul’a Dönüyor! Öyle Şeyler Dedi Ki…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran ve gönüllerde taht kuran Batuhan Karacakaya, öyle şeyler dedi ki sosyal medya resmen salladı. “En sonunda kafayı yedi” yorumlarını alan Batuhan Karacakaya’nın pes etmesine ramak kaldı! “Hepiniz iki yüzlüsünüz” sözleriyle cümlesine başlayan Batuhan Karacakaya, yakın zamanda pılını pırtını toplayıp İstanbul’a gidebilir! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlık ve ödül için kıyasıya yarışan başarılı yarışmacılar, kendilerini konseyde korumayı amaçlamıştı. Ünlüler takımı hem ödülün, hem de dokunulmazlığın sahibi olurken; Gönüllüler takımı da konseyde parçalanmıştı. Tüm bunlar yaşanırken; Batuhan Karacakaya öyle şeyler söyledi ki…

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14 Şub 2022 - 00:05 Ankara- Yaşam

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