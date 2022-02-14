Survivor Batuhan En Sonunda Patladı! “Hepiniz İki Yüzlüsünüz”... Entrikaya Fazla Dayanamadı, Pes Edip, İstanbul’a Dönüyor! Öyle Şeyler Dedi Ki…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran ve gönüllerde taht kuran Batuhan Karacakaya, öyle şeyler dedi ki sosyal medya resmen salladı. “En sonunda kafayı yedi” yorumlarını alan Batuhan Karacakaya’nın pes etmesine ramak kaldı! “Hepiniz iki yüzlüsünüz” sözleriyle cümlesine başlayan Batuhan Karacakaya, yakın zamanda pılını pırtını toplayıp İstanbul’a gidebilir! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlık ve ödül için kıyasıya yarışan başarılı yarışmacılar, kendilerini konseyde korumayı amaçlamıştı. Ünlüler takımı hem ödülün, hem de dokunulmazlığın sahibi olurken; Gönüllüler takımı da konseyde parçalanmıştı. Tüm bunlar yaşanırken; Batuhan Karacakaya öyle şeyler söyledi ki…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.