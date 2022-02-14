Survivor Batuhan İstanbul’a Dönüyor! Öyle Şeyler Dedi Ki… Tüm Takım Resmen Çıldırttı! Akli Dengesiyle Oynadı... "Artık Dayanamıyor!"

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlık ve ödül için kıyasıya yarışan başarılı yarışmacılar, kendilerini konseyde korumayı amaçlamıştı. Ünlüler takımı hem ödülün, hem de dokunulmazlığın sahibi olurken; Gönüllüler takımı da konseyde parçalanmıştı. Tüm bunlar yaşanırken; Batuhan Karacakaya öyle şeyler söyledi ki…

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