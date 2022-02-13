Taşıyıcı Annelik Nedir, Nasıl Olur? Taşıyıcı Anne Ücreti Ne Kadar? Taşıyıcı Anne Olmak Suç Mu?
Yurtdışında oldukça popüler olan taşıyıcı annelik kavramı, embriyonun hamile kalmaya müsait bir kadına iletilmesiyle birlikte yaşanabilen durumlar arasında yer alır. Erkekten alınan spermin taşıyıcı olarak düşünülen kadın vücuduna enjekte olmasıyla birlikte sağlanabilirken, taşıyıcı annelik ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Yurtdışında oldukça popüler olan taşıyıcı annelik kavramı, embriyonun hamile kalmaya müsait bir kadına iletilmesiyle birlikte yaşanabilen durumlar arasında yer alır. Erkekten alınan spermin taşıyıcı olarak düşünülen kadın vücuduna enjekte olmasıyla birlikte sağlanabilirken, taşıyıcı anne adayının yumurtalıkları aracılığıyla da embriyonun taşınması ve büyümesi sağlanabilir. Riskli bir durum olmakla birlikte, çocuk sahibi olmak isteyen ancak fiziksel ve medikal sebeplerle bu hedefine ulaşamayan çiftlerin tercih edebileceği yöntemler arasında yer alabildiği görülmektedir.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
13 Şub 2022 - 12:29 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.