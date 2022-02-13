Taşıyıcı Annelik Nedir, Nasıl Olur? Taşıyıcı Anne Ücreti Ne Kadar? Taşıyıcı Anne Olmak Suç Mu?

Yurtdışında oldukça popüler olan taşıyıcı annelik kavramı, embriyonun hamile kalmaya müsait bir kadına iletilmesiyle birlikte yaşanabilen durumlar arasında yer alır. Erkekten alınan spermin taşıyıcı olarak düşünülen kadın vücuduna enjekte olmasıyla birlikte sağlanabilirken, taşıyıcı anne adayının yumurtalıkları aracılığıyla da embriyonun taşınması ve büyümesi sağlanabilir. Riskli bir durum olmakla birlikte, çocuk sahibi olmak isteyen ancak fiziksel ve medikal sebeplerle bu hedefine ulaşamayan çiftlerin tercih edebileceği yöntemler arasında yer alabildiği görülmektedir.

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