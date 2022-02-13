Ankara Garanti Bankası İcralıktan Satılık Daireler 2022! Bankası'ndan Satılık Daire Nasıl Alınır İşte Satılık Gayrimenkul Ve Araçlar 2022 Listesi
Garanti Bankası aracılığıyla güvenli ödeme seçeneklerinden yararlanarak icra durumunda olan gayrimenkul ve araçların satın alımını gerçekleştirebilirsiniz. Sizde Ankara Garanti Bankası tarafından satılan icralık daireler ile ilgili detaylar ise haberimizde...
Garanti Bankası aracılığıyla güvenli ödeme seçeneklerinden yararlanarak icra durumunda olan gayrimenkul ve araçların satın alımını gerçekleştirebilirsiniz. Rahat ve pratik bir biçimde tamamlanabilecek bu işlemler sonucunda, özel ve uygun fiyatlarla birlikte ev veya araba sahibi olmayı tercih edebilirsiniz.
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13 Şub 2022 - 12:36 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.