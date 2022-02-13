Ankara Garanti Bankası İcralıktan Satılık Daireler 2022! Bankası'ndan Satılık Daire Nasıl Alınır İşte Satılık Gayrimenkul Ve Araçlar 2022 Listesi

Garanti Bankası aracılığıyla güvenli ödeme seçeneklerinden yararlanarak icra durumunda olan gayrimenkul ve araçların satın alımını gerçekleştirebilirsiniz. Rahat ve pratik bir biçimde tamamlanabilecek bu işlemler sonucunda, özel ve uygun fiyatlarla birlikte ev veya araba sahibi olmayı tercih edebilirsiniz.

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