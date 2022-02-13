Baba Dizisi Başlıyor... Dizisinin Çekildiği Yer Ve Mekânlar Açıklandı! Baba Dizisi Nerede Çekiliyor, Nerede Geçiyor?
Haluk Bilginer’in başrolünde olduğu, Show Tv’nin merakla beklenen yeni dizisi Baba, tanıtımının yayınlandığı günden beri büyük bir ilgi uyandırmayı başardı. Dizi, hikayesinin İstanbul’da geçmesinin bilinmesiyle birlikte de özel bir merak uyandırdı. Sizde yeni başlayacak olan Baba Dizisi ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Haluk Bilginer’in başrolünde olduğu, Show Tv’nin merakla beklenen yeni dizisi Baba, tanıtımının yayınlandığı günden beri büyük bir ilgi uyandırmayı başardı. Dizi, hikayesinin İstanbul’da geçmesinin bilinmesiyle birlikte de özel bir merak uyandırdı. Baba dizisinin çekimleri, İstanbul’da yapılıyor ve halen İstanbul’da sürdürüldüğü biliniyor. Beşiktaş ve Galata gibi hem tarihi, hem de kültürel açıdan zengin olan ilçeler başta olmak üzere İstanbul’un tamamında çekimler sürüyor.
13 Şub 2022 - 12:44 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.