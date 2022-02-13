Çay ve Şeker Şubat 2022 Fiyatları Merak Uyandırdı! ! Kg Çay ve Şeker Hangi Markette Ucuz? İşte Bim, A101, Migros Ve Şok Çay ve Şeker Fiyatları

Son dönemde çay ve şeker fiyatlarında artış olduğu görülüyor. Çeşitli marketlerin indirim ve diğer fiyat uygulamaları ile birlikte 5 kilogram ve 1 kilogram olarak tercih edilebilen çay ve şeker fiyatlarını inceleyerek siz de en uygun seçenekleri değerlendirebilirsiniz.

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