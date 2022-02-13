Çay ve Şeker Şubat 2022 Fiyatları Merak Uyandırdı! ! Kg Çay ve Şeker Hangi Markette Ucuz? İşte Bim, A101, Migros Ve Şok Çay ve Şeker Fiyatları
Son dönemde çay ve şeker fiyatlarında artış olduğu görülüyor. Çeşitli marketlerin indirim ve diğer fiyat uygulamaları ile birlikte 5 kilogram ve 1 kilogram olarak tercih edilebilen çay ve şeker fiyatları ile ilgili son zamlarla birlikte güncel fiyatlar haberimizde...
Son dönemde çay ve şeker fiyatlarında artış olduğu görülüyor. Çeşitli marketlerin indirim ve diğer fiyat uygulamaları ile birlikte 5 kilogram ve 1 kilogram olarak tercih edilebilen çay ve şeker fiyatlarını inceleyerek siz de en uygun seçenekleri değerlendirebilirsiniz.
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13 Şub 2022 - 12:49 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.