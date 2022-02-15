15 Şub 2022 - 08:28
Dacia 2022 Şubat Fiyatlarını Güncelledi! Sıfır Bayi Fiyatlarını Görenler Gözlerine İnanamadı! İşte 2022 Dacia Fiyat Listesi?
Ülkemizde yeni yıl ile birlikte gelen zamlarla fiyat artışı yaşayan otomobil sektöründe vatandaşların arayışları giderek arttı. Uygun fiyat ve kaliteli donanımı ile pazar payında giderek yükselen Dacia 2022 modelini detaylı fiyat listesi haberimizde...
Dayanıklı araçların yanında bütçe dostu sıfır araba seçenekleri ile öne çıkan Dacia, özel kampanyalar yürüterek herkesin sıfır araba sahibi olmasını sağlamayı başarıyor.
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15 Şub 2022 - 08:28 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.