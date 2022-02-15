- 15 Şub 2022 - 08:28

Dacia 2022 Şubat Fiyatlarını Güncelledi! Sıfır Bayi Fiyatlarını Görenler Gözlerine İnanamadı! İşte 2022 Dacia Fiyat Listesi?

Ülkemizde yeni yıl ile birlikte gelen zamlarla fiyat artışı yaşayan otomobil sektöründe vatandaşların arayışları giderek arttı. Uygun fiyat ve kaliteli donanımı ile pazar payında giderek yükselen Dacia 2022 modelini detaylı fiyat listesi haberimizde...

Dayanıklı araçların yanında bütçe dostu sıfır araba seçenekleri ile öne çıkan Dacia, özel kampanyalar yürüterek herkesin sıfır araba sahibi olmasını sağlamayı başarıyor.

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15 Şub 2022 - 08:28 - Gündem

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