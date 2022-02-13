Yasak Elma Dizisinde Yıldız Torun Sahibi Oluyor! Eski Kocası Damadı Oldu, Ortalık Müge Anlı’ya Döndü! Hayatının En Büyük Darbesini Aldı!
FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Yıldız karakteri ağızların açık kalmasına neden oldu! Yıldız torun sahibi olurken; eski kocasından nur topu gibi bir bebek geleceği gündeme bomba gibi düştü. Ortalık Müge Anlı’da işlenen konulara dönerken; hayatının en büyük darbesini Yıldız resmen aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Yasak Elma dizisi, adının hakkını vermeye devam ediyor. Pazartesi akşamlarına damgasını vuruyordu. Entrikanın ve heyecanın tavan yaptığı Yasak Elma dizisinde yaşanacak olan bebek krizi ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.