- 13 Şub 2022 - 13:05 G: 13 Şub 2022 - 13:08

Yasak Elma Dizisinde Yıldız Torun Sahibi Oluyor! Eski Kocası Damadı Oldu, Ortalık Müge Anlı’ya Döndü! Hayatının En Büyük Darbesini Aldı!

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Yıldız karakteri ağızların açık kalmasına neden oldu! Yıldız torun sahibi olurken; eski kocasından nur topu gibi bir bebek geleceği gündeme bomba gibi düştü. Ortalık Müge Anlı’da işlenen konulara dönerken; hayatının en büyük darbesini Yıldız resmen aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Yasak Elma dizisi, adının hakkını vermeye devam ediyor. Pazartesi akşamlarına damgasını vuruyordu. Entrikanın ve heyecanın tavan yaptığı Yasak Elma dizisinde yaşanacak olan bebek krizi ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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13 Şub 2022 - 13:05 Ankara- Yaşam

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