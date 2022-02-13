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13 Şub 2022 - 13:05

Yasak Elma Dizisinde Yıldız Torun Sahibi Oluyor! Eski Kocası Damadı Oldu, Ortalık Müge Anlı’ya Döndü! Hayatının En Büyük Darbesini Aldı!

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Yıldız karakteri ağızların açık kalmasına neden oldu! Yıldız torun sahibi olurken; eski kocasından nur topu gibi bir bebek geleceği gündeme bomba gibi düştü. Ortalık Müge Anlı’da işlenen konulara dönerken; hayatının en büyük darbesini Yıldız resmen aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…