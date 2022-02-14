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14 Şub 2022 - 00:11

FOX TV Böylesine Hiç Şahit Olmadı! Kadir Ezildi Babası Hakkında Dedikleri Herkesi Ağlattı! Öyle Şeyler Açıkladı Ki, Yürekler Paramparça Kaldı…

FOX TV ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan En Hamarat Benim programı her şeyi yerle bir etti! Kanal daha önce böylesine hiç şahit olmazken; programın sunucusunun babası hakkında dedikleri ise zırıl zırıl ağlattı. Kadir Ezildi, öyle şeyler dedi ki, yürekler paramparça oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…