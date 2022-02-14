FOX TV Böylesine Hiç Şahit Olmadı! Kadir Ezildi Babası Hakkında Dedikleri Herkesi Ağlattı! Öyle Şeyler Açıkladı Ki, Yürekler Paramparça Kaldı…
FOX TV ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan En Hamarat Benim programı her şeyi yerle bir etti! Kanal daha önce böylesine hiç şahit olmazken; programın sunucusunun babası hakkında dedikleri ise zırıl zırıl ağlattı. Kadir Ezildi, öyle şeyler dedi ki, yürekler paramparça oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Ekranların en sevilen yüzlerinden biri olan Kadir Ezildi, neşesiyle ve esprileriyle yüreklerde taht kurmuştu. Geçtiğimiz günlerde Exxen’de yayınlanan Katarsis programına katılan Kadir Ezildi, neşesinin altında yatanları tek tek açıklamıştı. Babasından da bahsederek yürekleri sızlatan Kadir Ezildi, ilk kez kendi sunduğu programda babasından bahsetti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.