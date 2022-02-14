Masterchef Pelin İnanılmaz Bir Hale Geldi! Gören Şok Oluyor... "Bu Hal Ne Pelin?" Öyle Bir Değişti ki; Mehmet Şef Bile Şok!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Pelin Zaman, son haliyle şok içerisinde bıraktı! Mehmet Şefin kollarının arasında olan ve çalışmalarını Mehmet Şefle sürdüren Pelin Zaman’ın ayna pozu her şeyi bitirdi! Bir bakanın bir daha baktığı Pelin Zaman, gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında yer alarak adını duyuran Pelin Zaman, güzelliğiyle her bölümde öne çıkmıştı. Hem tarzını hem de fiziğini yarışmada gösteren Pelin Zaman aynı zamanda yeteneklerini de konuşturmuştu. Birçok aşçıyı ve şefi yarışmadan gönderen Pelin Zaman, yarışma sonrasında da Mehmet Şefle anlaşmayı imzalamıştı. Şimdi ise öyle bir paylaşım yaptı ki, görenler büyük şoku yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.