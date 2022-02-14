Masterchef Pelin’in Son Hali Şoke Etti! Ayna Pozunu Mehmet Şefe İthaf Etti! Resmine Bir Bakan Bir Daha Bakıyor…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında yer alarak adını duyuran Pelin Zaman, güzelliğiyle her bölümde öne çıkmıştı. Hem tarzını hem de fiziğini yarışmada gösteren Pelin Zaman aynı zamanda yeteneklerini de konuşturmuştu. Birçok aşçıyı ve şefi yarışmadan gönderen Pelin Zaman, yarışma sonrasında da Mehmet Şefle anlaşmayı imzalamıştı. Şimdi ise öyle bir paylaşım yaptı ki, görenler büyük şoku yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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