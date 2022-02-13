- 13 Şub 2022 - 14:30 G: 13 Şub 2022 - 14:48

Masterchef Pelin’in Son Hali Şoke Etti! Mehmet Şefin Kollarına Sığınmıştı, Ayna Pozu Her Şeyi Bitirdi! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Pelin Zaman, son haliyle şok içerisinde bıraktı! Mehmet Şefin kollarının arasında olan ve çalışmalarını Mehmet Şefle sürdüren Pelin Zaman’ın ayna pozu her şeyi bitirdi! Bir bakanın bir daha baktığı Pelin Zaman, gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında yer alarak adını duyuran Pelin Zaman, güzelliğiyle her bölümde öne çıkmıştı. Hem tarzını hem de fiziğini yarışmada gösteren Pelin Zaman aynı zamanda yeteneklerini de konuşturmuştu. Birçok aşçıyı ve şefi yarışmadan gönderen Pelin Zaman, yarışma sonrasında da Mehmet Şefle anlaşmayı imzalamıştı. Şimdi ise öyle bir paylaşım yaptı ki, görenler büyük şoku yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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13 Şub 2022 - 14:30 Ankara- Yaşam

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