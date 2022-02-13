- 13 Şub 2022 - 14:57 G: 13 Şub 2022 - 15:07

Survivor Yarışmasında Eleme Sistemi Değişti! Acun Ilıcalı Öyle Bir Karar Aldı Ki, Tüm Yarışmacılar Titreyecek! Bundan Sonra…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da eleme sistemi komple değişti. Daha önce hiç uygulanmamış olan Sürgün adası sistemini ekranlara getiren Acun Ilıcalı, şimdi öyle bir karar aldı ki, tüm yarışmacılar tir tir titreyecek! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. İki yedeğinde katıldığı Survivor yarışmasında kişi sayısı rekora ulaştı. Toplamda 31 yarışmacının bulunduğu Survivor’da eleme sistemi de komple değişti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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13 Şub 2022 - 14:57 Ankara- Yaşam

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