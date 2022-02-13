Survivor Yarışmasında Eleme Sistemi Değişti! Acun Ilıcalı Öyle Bir Karar Aldı Ki, Tüm Yarışmacılar Titreyecek! Bundan Sonra…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da eleme sistemi komple değişti. Daha önce hiç uygulanmamış olan Sürgün adası sistemini ekranlara getiren Acun Ilıcalı, şimdi öyle bir karar aldı ki, tüm yarışmacılar tir tir titreyecek! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. İki yedeğinde katıldığı Survivor yarışmasında kişi sayısı rekora ulaştı. Toplamda 31 yarışmacının bulunduğu Survivor’da eleme sistemi de komple değişti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.