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13 Şub 2022 - 14:57

Survivor Yarışmasında Eleme Sistemi Değişti! Acun Ilıcalı Öyle Bir Karar Aldı Ki, Tüm Yarışmacılar Titreyecek! Bundan Sonra…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da eleme sistemi komple değişti. Daha önce hiç uygulanmamış olan Sürgün adası sistemini ekranlara getiren Acun Ilıcalı, şimdi öyle bir karar aldı ki, tüm yarışmacılar tir tir titreyecek! İşte merak edilen tüm detaylar…