Hadise Cephesinde Kriz! Hayatının Kabusunu Yaşıyor, Son Durum Mosmor Etti! Öyle Bir Karar Verildi Ki, Sosyal Medya İnliyor…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, büyük şokla hayranlarını sarstı! Kısa bir süre önce evlenme teklifi altığı Mehmet Dinçerler cephesinde kriz yeniden baş gösterdi! Hayatının kabusunu yaşadığına dair iddialar gündeme bomba gibi düşerken hayranları ise alınan yeni kararla mosmor oldu! Sosyal medyayı inleten bu durum Hadise’ye gözleri çevirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yaz aylarından beri aşk yaşayan çift Hadise ve Mehmet Dinçerler, birbirlerine olan bağlılıkları ve sevgi dolu sözleriyle örnek çift olarak gösteriliyordu. Hadise’ye geçtiğimiz aylarda evlenme teklifi eden Mehmet Dinçerler’in almış olduğu 3 milyon liralık yüzük bile olay yaratmıştı. Borçlarıyla sık sık gündeme gelen Mehmet Dinçerler bu kez de mahkeme şokunu yaşadı. Borçlarının olmadığını belirten Mehmet Dinçerler’e bir şok daha geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.