- 14 Şub 2022 - 00:13

Hadise'nin Yüzü Gülmüyor! Hayatının Kabusunu Yaşıyor, Son Durum Şok Etti! Öyle Bir Karar Verildi Ki, Sosyal Medya İnliyor…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, büyük şokla hayranlarını sarstı! Kısa bir süre önce evlenme teklifi altığı Mehmet Dinçerler cephesinde kriz yeniden baş gösterdi! Hayatının kabusunu yaşadığına dair iddialar gündeme bomba gibi düşerken hayranları ise alınan yeni kararla mosmor oldu! Sosyal medyayı inleten bu durum Hadise’ye gözleri çevirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Yaz aylarından beri aşk yaşayan çift Hadise ve Mehmet Dinçerler, birbirlerine olan bağlılıkları ve sevgi dolu sözleriyle örnek çift olarak gösteriliyordu. Hadise’ye geçtiğimiz aylarda evlenme teklifi eden Mehmet Dinçerler’in almış olduğu 3 milyon liralık yüzük bile olay yaratmıştı. Borçlarıyla sık sık gündeme gelen Mehmet Dinçerler bu kez de mahkeme şokunu yaşadı. Borçlarının olmadığını belirten Mehmet Dinçerler’e bir şok daha geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Şub 2022 - 00:13 Ankara- Yaşam

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