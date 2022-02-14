Hadise'nin Yüzü Gülmüyor! Hayatının Kabusunu Yaşıyor, Son Durum Şok Etti! Öyle Bir Karar Verildi Ki, Sosyal Medya İnliyor…

Yaz aylarından beri aşk yaşayan çift Hadise ve Mehmet Dinçerler, birbirlerine olan bağlılıkları ve sevgi dolu sözleriyle örnek çift olarak gösteriliyordu. Hadise’ye geçtiğimiz aylarda evlenme teklifi eden Mehmet Dinçerler’in almış olduğu 3 milyon liralık yüzük bile olay yaratmıştı. Borçlarıyla sık sık gündeme gelen Mehmet Dinçerler bu kez de mahkeme şokunu yaşadı. Borçlarının olmadığını belirten Mehmet Dinçerler’e bir şok daha geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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